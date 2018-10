GP Japon: Leclerc, le roi du tête-à-queue

La porte de la Q3 s’est refermée sur la Sauber de Charles Leclerc ce samedi lors des qualifications du Grand Prix du Japon (Il a terminé 11e). L’apparition de la pluie en est notamment la cause. Surtout, le Monégasque s’est distingué par un tête-à-queue magistralement récupéré. Une figure parfaite qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celle, déjà maîtrisée, à Hockenheim !

"On avait le potentiel pour faire un peu mieux. Je rate la Q3 c’est dommage mais on aura le choix pour les pneus, c’est déjà ça. Ce n’est pas un désastre", a-t-il expliqué pour Canal+ Sport. Interrogé sur sa figure, il a retrouvé le sourire et expliqué: "Ça va devenir une spécialité après Hockenheim."

It's not the mistakes we make, but how we react to them, that matters



How does @Charles_Leclerc do it? In style #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/SwPF2esZMV