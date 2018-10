GP Japon: Hamilton se promène et creuse l'écart

Lewis Hamilton a remporté son quatrième Grand Prix d'affilée, dimanche matin, sur la piste de Suzuka au Japon. Le Britannique, parti en pole position, a profité des problèmes de son rival Sebastian Vettel, pris dans un accrochage avec Max Verstappen dans le 8e tour, pour accroître son avance sur l'Allemand au classement du championnat du monde. Hamilton, qui a devancé son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas et Verstappen sur la ligne d'arrivée, compte désormais 67 points de plus que Vettel à quatre Grand Prix de la fin. Les Français Romain Grosjean, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont respectivement terminé 8e, 9e et 11e.