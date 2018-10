GP Japon: Hamilton en pole, Ferrari se rate complètement

Encore un mauvais choix tactique... Alors que Lewis Hamilton a signé la pole position du Grand Prix du Japon (la 4e de sa carrière) juste devant l'autre Mercedes, celle de Bottas, les deux Ferrari ont complètement manqué le coche. Räikkönen a limité la casse avec la 4e place mais Vettel, lui, ne s'élancera que de la 9e position sur la grille !

Cela profiter à Verstappen (Red Bull) 3e mais également à Romain Grosjean (Haas) 5e ainsi qu'aux deux Toro Rosso avec Hartley 6e et Gasly 7e. Ocon (Force India) devance encore son coéquipier et se classe 8e.

BREAKING: Hamilton storms to his second Suzuka pole! Championship rival Vettel will start from NINTH #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/PmpKirLY2R