GP Grande-Bretagne-Qualifs: Hamilton toujours en pole à domicile 

Comme lors des 5 dernières éditions du Grand Prix de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton n'a laissé personne s'emparer samedi de la pole et le Britannique s'élancera bien dimanche (15h30) une 6e fois en carrière de la première place à Silverstone. Après une bataille très serrée avec les Ferrari en qualifications, disputées dans des conditions idéales, le quadruple champion du monde, vainqueur des 4 dernières courses devant son public, prend le meilleur sur Sebastian Vettel (+ 0''044) et Kimi Räikkönen (+ 0''098). Cette 6e pole à domicile est un record, mais aussi la 76e à mettre à l'actif du pilote Mercedes.

De l'autre côté du Channel, les Français sont plutôt à la fête, puisque Romain Grosjean place sa Haas en Q3 pour la 3e fois consécutive et prend une méritoire 8e place (+1'563") derrière son coéquipier Kevin Magnussen (+1'352") ; comme lors du Grand Prix de France, le Monégasque Charles Leclerc se hisse parmi les meilleurs (9e, +1'987").

