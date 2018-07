GP Grande-Bretagne: Hamilton comme Senna !

Toujours impérial devant son public, Lewis Hamilton décroche une 6e pole record à Silverstone, comme Ayrton Senna au Brésil. Qui est aussi la 4e de rang, soit autant qu'un certain Jim Clark, seul auteur d'une telle série de 1962 à 1965, avec la même écurie, Lotus.

Déjà capable de dépasser Michael Schumacher au nombre de poles en carrière avec un total qui culmine aujourd'hui à 76, le Britannique fait aussi bien que la légende Senna, qui restait jusqu'à ce jour le seul pilote à s'être élancé en pole de son Grand Prix national sur la période 1986-1994, à Rio de Janeiro et à Sao Paulo, avec Lotus, McLaren et Williams.

Un 3e record tend les bras au quadruple champion du monde : une 5e victoire consécutive - record absolu - dimanche, à domicile, permettrait à Hamilton de rejoindre le Français Alain Prost et ses 5 victoires au Grand Prix de France de 1981 à 1993, mais sur 3 circuits différents (Dijon-Prenois, Le Castellet, Magny-Cours), avec Renault, McLaren, Ferrari et Williams.

.@LewisHamilton stormed to his fourth pole in a row at Silverstone on Saturday to the delight of home fans #BritishGP #F1 pic.twitter.com/xsNMFdbCCM