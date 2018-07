GP Grande-Bretagne-Gasly: "Une pénalité ridicule"

Pierre Gasly avait arraché de haute lutte la place de 10e lors du dernier tour face à Sergio Perez. Mais la direction de course a décidé de lui infliger une pénalité de 5 secondes qui offre ce précieux point au pilote Force India.

Ce n'est évidemment pas du goût du Tricolore: "5 secondes de pénalité, c'est ridicule... Chaque week-end il y a des contacts sans plus de conséquence, ça fait partie de la course, c'est ce qui la rend excitante! C'était une lutte serrée, ça m'a beaucoup plu. Laissez-nous courir et arrêtez avec ces conneries de pénalité. On continuera à se battre".

5sec penalty, ridiculous...

Every weekends there are contacts with no further action, that’s part of racing & what makes it exciting! Was close battle, I enjoyed it. Just let us race and stop all this bullshit with penalties! Will keep fighting. pic.twitter.com/l9RlU6XDyu