GP Grande-Bretagne-Alonso: "Magnussen ? Je n'ai jamais rien vu de pareil"

Plutôt satisfait de sa course lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche, avec une 200e entrée dans les points en carrière, Fernando Alonso (8e) a en revanche eu du mal à contenir son mécontentement à l'évocation de Kevin Magnussen. "Je n'ai jamais rien vu de pareil dans ma vie", a-t-il expliqué pour Marca. "Il a essayé de me sortir aux virages 7, 11 et 1. On dit qu'il faut laisser de l'espace, il ne l'a pas fait mais rien ne s'est passé", a-t-il ajouté. Les commissaires de course n'ont rien eu à redire au comportement du pilote Haas qui a terminé 9e.