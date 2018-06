GP France-Qualifs: Première ligne Mercedes au Castellet

Lewis Hamilton (Mercedes, 1'30"029) partira dimanche en pole position du Grand Prix de France, devant son coéquipier Valtteri Bottas à 0"118. Sebastian Vettel (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull) suivent à 0"371 et 0"676, puis Daniel Ricciardo (Red Bull) est le dernier à rester sous la seconde, cinquième à 0"866. Kimi Räikkönen (Ferrari) est sixième à 1"028, Carlos Sainz (Renault) septième à 2"097 et Charles Leclerc (Sauber) magnifique huitième à 2"606. Romain Grosjean, sorti de piste en Q3, partira 10e. Esteban Ocon (Force India, 1'30"029) est 11e, Pierre Gasly (Toro Rosso, 1'32"460) 14e et Fernando Alonso (McLaren, 1'32"976) 16e.