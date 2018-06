GP France-Libres 2: Hamilton confirme, Grosjean aussi

Dominateur lors de la première session, Lewis Hamilton a bouclé en tête la deuxième séance des essais libres du Grand Prix de France, ce vendredi sur le circuit Paul-Ricard. Cette fois, le pilote Mercedes a repoussé les Red Bull de Daniel Ricciardo et Max Verstappen à sept dixièmes ; les Ferrari de Kimi Räikkönen (+0"887) et Sebastian Vettel (+1"150) plus loin encore. Romain Grosjean confirme ses bonnes dispositions du jour en reclassant sa Haas en sixième position (+1"160), devant la seconde Mercedes pilotée par Valtteri Bottas (+1"617). Pierre Gasly et Esteban Ocon terminent respectivement 10e sur Toro Rosso (+1"996) et 16e sur Force India (+3"166).