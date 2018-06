GP France-Libres 1: Hamilton mène la danse

Lewis Hamilton a dominé la première séance d’essais libres du Grand Prix de France, ce vendredi au Castellet. Le pilote Mercedes a devancé son coéquipier Valtteri Bottas (+0"140) et la Red Bull de Daniel Ricciardo (+0"296), repoussant les Ferrari de Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel à plus de sept dixièmes (+0"772 et +0"941). Romain Grosjean suit sur Haas, à 1"087, juste devant la Red Bull de Max Verstappen (+1"100). Pierre Gasly et Esteban Ocon sont un peu plus loin aux volants de leurs Toro Rosso et Force India respectives, huitième à 1"454 et 12e à 2"253.