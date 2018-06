GP France: Hamilton s'impose, Leclerc dans les points

Lewis Hamilton s’est adjugé le Grand Prix de France au volant de sa Mercedes, ce dimanche au Castellet, victorieux devant la Red Bull de Max Verstappen et la Ferrari de Kimi Räikkönen. Le Britannique en profite pour reprendre les commandes du championnat à un Sebastian Vettel seulement cinquième, après un accrochage avec Valtteri Bottas d’entrée de course. Esteban Ocon et Pierre Gasly eux aussi n’ont pas pu boucler un tour dans ce Grand Prix. Le Monégasque Charles Leclerc termine dans les points sur Sauber, en 10e position. Juste devant la Haas de Romain Grosjean.