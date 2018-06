GP France-Hamilton: "Je ne peux pas croire que Vettel prenne seulement 5 secondes pour ça"

Lewis Hamilton a réalisé le Grand Prix parfait en France. Pole position et victoire avec à la clé la première place du championnat du monde. Mais on le voit également agacé en reoyant les images dans la pièce réservée aux pilotes qui vont monter sur le podium. Il devise tranquillement avec Max Verstappen, deuxième de la course, et lâche en revoyant les images de l'accrochage entre Bottas et Vettel: "Je ne peux pas croire qu'il prenne seulement 5 secondes pour ça..."

"Ah man that's crazy!"



Max and Lewis break down the first lap carnage at the #FrenchGP pic.twitter.com/9AlaswRU8Y — Formula 1 (@F1) 25 juin 2018