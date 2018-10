GP Etats-Unis: Raïkkonen vainqueur, Hamilton rate le titre !

Lewis Hamilton ne sera pas sacré à l'issue du Grand Prix des Etats-Unis comme en 2015. Ce dimanche, à Austin, c'est Kimi Raïkkonen qui, 5 ans après sa dernière victoire, renoue avec le succès devant Max Verstappen et... Hamilton, qui avait besoin d'inscrire 8 points de mieux que Sebastian Vettel pour devenir quintuple champion du monde. Mais le Britannique a échoué à dépasser le pilote Red Bull dans une extraordinaire passe d'armes à 2 tours de l'arrivée. Et Vettel retarde l'échéance en s'emparant dans le final, devant Valtteri Bottas, de la 4e place.

L'explication est donc repoussée au Grand Prix du Mexique le week-end prochain. Raïkkonen (39 ans), avant de quitter "les Rouges", offre la première victoire de Ferrari aux Etats-Unis. La première avec la Scuderia depuis 2009 et son 21e succès en F1.

BREAKING: Kimi Raikkonen wins in Austin! That’s the Finn’s first win since 2013



Vettel takes fourth place to keep 2018 drivers’ championship alive#USGP #F1 pic.twitter.com/THxKgDSZb0