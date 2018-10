GP Etats-Unis: Hamilton sacré champion si...

Un 5e titre de champion du monde est à portée de mains de Lewis Hamilton ce dimanche, à Austin, où le Britannique s'élancera en pole du Grand Prix des Etats-Unis (20h10, heure française). Différents scénarios peuvent permettre d'arriver à ses fins à un pilote britannique qui a besoin d'inscrire 8 points de plus que Sebastian Vettel, son dauphin au classement du championnat du monde. En voici le détail :

- Il finit 1er et Vettel pas mieux que 3e.

- Il finit 2e et Vettel pas mieux que 5e.

- Il finit 3e et Vettel pas mieux que 7e.

- Il finit 4e et Vettel pas mieux que 8e.

- Il finit 5e et Vettel pas mieux que 9e.

- Il finit 6e et Vettel pas mieux que 11e.

.@LewisHamilton starts from pole as he looks to become only the 3rd driver in history to win 5+ world titles. Don't miss lights out...#USGP pic.twitter.com/Z86vuldXLX