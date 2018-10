GP Etats-Unis: Hamilton en pole, Ocon 6e

Lewis Hamilton a signé la pole position du Grand Prix des Etats-Unis. Une nouvelle performance de choix pour le Britannique désormais tout proche d'un nouveau sacre mondial. Sebastian Vettel a placé sa Ferrari en 2e position mais l'Allemand savait déjà qu'il serait pénalisé de 3 positions suite à une décision des commissaires qui ont considéré qu'il n'avait pas suffisamment ralenti sous drapeau rouge vendredi. C'est donc Kimi Räikkönen sur l'autre Ferrari qui partagera la première ligne avec Hamilton. La deuxième ligne sera occupée par Bottas (Mercedes) et Ricciardo (Red Bull) tandis qu'Esteban Ocon débutera de la 3e ligne à côté de Vettel. Une nouvelle performance de choix de celui qui n'a pour l'instant aucun baquet pour 2019...

A noter la belle 8e place de Romain Grosjean (Haas) qui devance Charles Leclerc (Sauber). Pierre Gasly (Toro Rosso) 2e sous la pluie vendredi partira de la dernière ligne en raison d'une pénalité.

P6 and best of the rest in qualifying !! Can’t be better ✌

P6 et meilleur des autres en qualif !! Super résultat ✌ #EO31 #USGP pic.twitter.com/0RK0QvEzxV