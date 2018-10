GP Etats-Unis: Gasly s'est entraîneur sur sa... console

Pierre Gasly va découvrir le circuit d'Austin théâtre du Grand Prix des Etats-Unis. Le pilote Toro Rosso, qui filera chez Red Bull en 2019, avoue aimer tout particulièrement cette piste. "C'est une de mes préférées sur playstation, j'ai hâte de la découvrir en vrai, s'amuse-t-il. Ce sera ma première course là-bas. J'ai de la famille à côté d'Austin donc ce sera un week-end sympa".

This year is going to be @PierreGASLY's first time racing in the US, so he is really looking forward to hitting the track at the @COTA #F1 #USGP pic.twitter.com/KwmDALJKb4