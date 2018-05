GP Espagne-Qualifs: Une première ligne Mercedes

Lewis Hamilton s’est adjugé la pole position du Grand Prix d’Espagne, ce samedi, devant son coéquipier Valtteri Bottas. Derrière cette première ligne 100% Mercedes, une ligne 100% rouge menée par la Ferrari de Sebastian Vettel, devant Kimi Räikkönen. Suivent les Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Fernando Alonso, sur McLaren, signant lui le 8e temps, devant la Renault de Carlos Sainz et la Haas de Romain Grosjean. Pierre Gasly, Esteban Ocon et Charles Leclerc partiront eux des 12e, 13e et 14e places.