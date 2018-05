GP Espagne-Libres 3: Les Mercedes encore devant

Les Mercedes continuent de mener la danse lors des essais libres du Grand Prix de Barcelone. Lewis Hamilton a signé le meilleur temps (1'17"281) de la troisième séance ce samedi matin, juste devant son coéquipier Valtteri Bottas (+0"013). On retrouve ensuite les Ferrari de Sebastian Vettel (+0"269) et Kimi Raïkkönen (+0"300), et la Red Bull de Daniel Ricciardo (+0"700).

Côté français, Romain Grosjean (7e, +1"425) et Pierre Gasly (10e, +1"605) semblent toujours sur un bon rythme, alors qu'Esteban Ocon (13e, 1"840) est plus en retrait.

Les qualifications débuteront à 15 heures.