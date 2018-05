GP Espagne-Libres 2: Hamilton au top, Grosjean en confiance

Après avoir signé le 2e meilleur temps de la première séance d'essais libres derrière son coéquipier Valtteri Bottas, Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide lors du FP2 du Grand Prix d’Espagne, vendredi à Barcelone.

Sebastian Vettel (Ferrari) est devancé par les deux Red Bulls, Daniel Ricciardo et Max Verstappen. Romain Grosjean (Haas) enchaîne avec le 7e chrono après avoir été 8e dans la matinée. Esteban Ocon (Force India) fait le 11e temps.

FP2 CLASSIFICATION@LewisHamilton on top, with @redbullracing breathing down his neck



This could get interesting #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/y0TkWzFVnq