GP Espagne: Hamilton prend de l'avance 

Lewis Hamilton s’est adjugé le Grand Prix d’Espagne, ce dimanche à Barcelone, au terme d’une course dominée de bout en bout. Le pilote Mercedes s’impose devant son coéquipier Valtteri Bottas et la Red Bull de Max Verstappen. Sebastian Vettel se contentant de la quatrième place sur Ferrari, et permettant ainsi à son rival britannique de conforter son leadership au classement général. A noter la sortie de piste dès le premier tour de Romain Grosjean (Haas) – écart de conduite également fatal à Pierre Gasly (Toro Rosso) et Nico Hülkenberg (Renault). Esteban Ocon (Force India), le troisième Français du plateau, n’a pas été plus en réussite, trahi par sa mécanique aux deux tiers du GP. Enfin le Monégasque Charles Leclerc a pu terminer dans les points pour la deuxième fois consécutive, 10e au volant de sa Sauber.