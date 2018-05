GP Espagne: Grosjean sanctionné

L'accident de Romain Grosjean au premier tour du Grand Prix d'Espagne, ce dimanche, n'est pas sans conséquence pour la suite de la saison. En plus d'avoir crashé sa monoplace, et d'avoir percuté Nico Hülkenberg et Pierre Gasly, mettant fin à leur course, le Français a été sanctionné.

La FIA a revisionné les images et décidé d'infliger trois places de pénalités au pilote Haas sur la prochaine grille de départ. Ce sera le 27 mai prochain sur le circuit de Monaco.