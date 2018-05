GP d'Espagne-Essais Libres 1: Les deux Mercedes en tête

Les deux Mercedes ont signé les deux meilleurs temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne, ce vendredi à Barcelone.

Quatrième au classement du championnat du monde après quatre courses, Valtteri Bottas a devancé le leader Lewis Hamilton. Sebastian Vettel a pris la troisième place à bord de sa Ferrari, devant la Red Bull de Max Verstappen.

Victime de deux sorties de piste, Romain Grosjean (Haas) a néanmoins réussi à obtenir le 8e chrono, juste derrière Daniel Ricciardo (Red Bull), qui s'est mis lui aussi à la faute et n'a pu finir la séance. Les essais libres 2 sont prévus à partir de 14h50.

The Mercedes pair lead the way in FP1 morning in Barcelona



