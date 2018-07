GP de Grande-Bretagne: Vettel domine Hamilton sur ses terres

Sebastian Vettel accentue (quelque peu) son avance en tête du championnat du monde des pilotes à la faveur de sa 4e victoire de la saison, hautement symbolique, puisque l'Allemand s'impose à Silverstone, dans le Grand Prix de Grande-Bretagne, et profite du départ catastrophique de Lewis Hamilton, contraint d'opérer une spectaculaire remontée pour limiter les dégâts et s'empare de la 2e place devant l'autre pilote Ferrari, Kimi Raïkkönen, auteur d'une manoeuvre illicite sur le Britannique contraint de repartir en dernière position avant même l'issue du premier tour de course.

TOP TEN (END OF RACE)



VET

HAM

RAI

BOT

RIC

HUL

OCO

ALO

MAG

GAS#BritishGP #F1 pic.twitter.com/OF5NirsHYi — Formula 1 (@F1) 8 juillet 2018

Alors que Charles Leclerc et Romain Grosjean ont abandonné, les Français Esteban Ocon (7e) et Pierre Gasly (10e), même si une enquête est en cours, entrent dans les points.