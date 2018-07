GP d'Allemagne-Libres 1: Les Red Bull à la fête, mais...

C'est tout sauf une surprise de retrouver ce vendredi, à l'occasion de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Allemagne, les Red Bull aux avant-postes.

A strong session for Red Bull in Hockenheim



With Hamilton just a whisker off the top spot#GermanGP #F1 pic.twitter.com/Ho8UsUN90e — Formula 1 (@F1) 20 juillet 2018

La F1 effectue son retour sur un circuit d'Hockenheim qu'elle n'avait plus fréquenté depuis 2 ans et qui, par son profil tout en relances et parties lentes, sans grandes lignes droites, favorise les monoplaces de Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Le second signe le meilleur chrono de cette première séance en 1'13"525 devant Lewis Hamilton (1'13"529), bien décidé à rendre ce week-end, devant le public allemand, la pareille à un Sebastian Vettel venu s'imposer à Silverstone, il y a 15 jours. Verstappen est crédité du 3e temps en 1'13"714, suivi de Vettel (1'13"796), Valtteri Bottas (1'13"983) et Kimi Raïkkonen (1'14"267) ; à noter que les Haas de Romain Grosjean et Kevin Magnussen sont les premières à suivre.

A noter toutefois que Ricciardo est sous le coup d'une pénalité à venir lors de cette course. "Nous ne savons pas quelle sera l'ampleur (de la pénalité), mais il y en aura probablement une", a déclaré sur Sky Sports F1 l'Australien qui, parce qu'il a atteint le quota maximum de changements sur son bloc propulseur