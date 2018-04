GP Chine-Qualifs: Nouvelle pole pour Vettel, juste devant Räikkönen

On prend les mêmes et on recommence. Comme la semaine dernière lors des qualifications du Grand Prix de Bahreïn, Sebastien Vettel et Kimi Räikkönen ont dominé les qualifications du Grand Prix de Chine samedi et partiront donc aux deux premières places sur la grille dimanche. A Shanghai, les deux pilotes de Ferrari ont livré une belle bataille et c'est l'Allemand qui s'est montré le plus rapide, sur le fil, pour quelques 87 millièmes. Les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton se sont placées juste derrière, aux troisième et quatrième rangs, tandis que les Français Romain Grosjean (Haas) et Esteban Ocon (Force India) partiront dixième et douzième.

