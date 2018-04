GP Chine: Pirelli opte pour l'Ultra soft

Les gommes violettes sont de retour. Elles font même leur arrivée à Shanghai. Pirelli a en effet annoncé que les pneus ultra soft (les plus tendres de la gamme) sont proposés aux équipes alors que l'an dernier, elle avait proposé les super soft pour le Grand Prix de Chine. Cette saison, les écuries auront donc le choix entre les pneus ultra tendre (violets), les tendre (jaunes) et les medium (blancs).

