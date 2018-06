Sebastian Vettel s’est adjugé le Grand Prix du Canada, ce dimanche au volant de sa Ferrari. Poleman du jour, l’Allemand a dominé la course de bout en bout, devançant au final la Mercedes de Valtteri Bottas et la Red Bull de Max Verstappen. Avec d’autant plus de bonheur que l’intéressé décroche là la 50e victoire de sa carrière en F1 et reprend les commandes du championnat pour un petit point aux dépens d’un Lewis Hamilton cantonné au cinquième rang.