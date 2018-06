GP Canada: Verstappen récidive

Comme la veille lors des deux premières séances, Max Verstappen a dominé les libres 3 du Grand Prix du Canada, ce samedi à Montréal.

Le pilote Red Bull a devancé les deux Ferrari de Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen. Lewis Hamilton a pris la 4ème place. Romain Grosjean (Haas) a terminé 9e.

Les qualifications sont prévues à partir de 20h (heure française).

FINAL CLASSIFICATION (FP3)



It's three out of three in Montreal for @Max33Verstappen @redbullracing have led EVERY session since FP1 in Monaco! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/50hyIlUJyq