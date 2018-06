GP Canada-Libres 2: Verstappen encore devant

Comme lors de la première séance d'essais libres, Max Verstappen a fini en tête des essais libres 2 du Grand Prix du Canada ce vendredi.

Le jeune pilote Red Bull a devancé la Ferrari de Kimi Räikkönen et son coéquipier Daniel Ricciardo, qui a connu des problèmes de moteur. Romain Grosjean (Haas) a pris une belle 7e place.

A noter que cette séance a été marquée par les deux sorties de piste de Carlos Sainz (Renault) et Stoffel Vandoorne (McLaren). Les Libres 3 et les qualifications sont prévus à partir de 17h et 20h (heure française) samedi.