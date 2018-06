GP Canada-Libres 1: Verstappen prend les devants

Max Verstappen a réussi le meilleur temps de la première séance des essais libres du Grand Prix du Canada, vendredi à Montréal.

Le jeune pilote Red Bull a devancé la Mercedes de Lewis Hamilton et son coéquipier Daniel Ricciardo. Le premier français, Pierre Gasly, est 10e. La séance a été interrompue durant une dizaine de minutes suite à un incident mécanique survenu sur la Renault de Nico Hülkenberg.

La deuxième séance d'essais libres est prévue à partir de 20h (heure française) sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Red Bull and Mercedes lead the way in our first session of the weekend#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/U6F80kci0s