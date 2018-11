GP Brésil-Ocon: "Je suis désolé pour Max" 

Max Verstappen et Esteban Ocon ont finalement quitté le circuit d'Interlagos, dimanche, après un passage devant les commissaires de course, en se serrant la main. Chacun a défendu sa version de l'accrochage qui a coûté la victoire au Néerlandais finalement deuxième. "Je suis désolé pour Max (Verstappen). Cette victoire était pour lui. L'accident avec une voiture à plus d'un tour ne devrait pas avoir lieu. (...) Il s'agit d'un incident malheureux que personne n'a envie de voir", a toutefois reconnu le Français, rapporte L'Equipe.