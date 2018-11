GP Brésil: Ocon dénonce le comportement de Verstappen

Un accrochage inhabituel. Esteban Ocon, en voulant revenir dans le tour du leader, s'est accroché avec un Max Verstappen qui ne voulait manifestement pas le laisser repasser. Le pilote Red Bull, finalement deuxième, était furieux tandis que le Français, pénalisé par les commissaires, continue de penser qu'il a eu raison.

"J'avais plus de vitesse que Max en sortant des stands et j'étais coincé derrière lui. Je me suis dit que j'allais le doubler pour reprendre mon tour de retard. Mais il ne m'a pas laissé la place et on s'est touchés. Certes, c'était le leader de la course, mais il n'y a pas de règles interdisant de le dépasser si on est plus rapide. J'allais finir onzième et il fallait que je tente quelque chose pour gagner du temps et malheureusement, ce n'est passé", a-t-il déclaré pour Canal+ avant de préciser sa pensée sur l'attitude de Verstappen qui l'a poussé à plusieurs reprises à la pesée.

"Ce qui me déplaît fortement, c'est son comportement après la course. Venir me voir à la pesée, commencer à me pousser violemment, ce n'est pas correct et sportif", a ajouté Ocon.