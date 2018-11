GP Brésil-Libres 3: Record du circuit pour Vettel

Sebastian Vettel a dominé sur Ferrari la troisième session d’essais libres du Grand Prix du Brésil, ce samedi à Interlagos.

L’intéressé pour ce faire a signé un nouveau record du circuit, en 1'07''948, devançant les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas de 217 et 517 millièmes. Kimi Räikkönen suit non loin, à 542 millièmes, les Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo étant reléguées à 785 et 840 millièmes.

Romain Grosjean quant à lui signe le premier chrono tricolore, sur Haas, à 1"309. Pierre Gasly sur Toro Rosso est neuvième à 1"454 ; Esteban Ocon 12e à 1"640 pour Racing Point.