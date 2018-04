GP BAhreïn: Vettel vient au secours de... Hamilton en conférence de presse

Des chamailleries en Australie mais cette fois, c'est Sebastian Vettel qui est venu aider Lewis Hamilton. Interrogé sur un juron de l'Anglais lors du contact avec Verstappen, l'Allemand est intervenu: "Puis-je répondre à la question ? Ce n'est pas 'fair'. On s'est tous retrouvé dans cette situation, on est roues contres roues, c'est serré, il y a de l'adrénaline. Si on compare avec le foot et qu'on met un micro devant la bouche des footballeurs tout ce qui sera dit ne sera pas sympa, après une faute par exemple. Cela ne justifie pas de poser ce genre de questions et de faire des articles à propos de rien." Vettel confirmant ensuite que selon lui, ça ne méritait pas d'aller plus en avant sur ce sujet