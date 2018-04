GP Azerbaïdjan: Vettel en pole devant Hamilton

Sebastian Vettel (Ferrari) partira en pole du Grand Prix d'Azerbaïdjan dimanche. L'Allemand, auteur du meilleur tour des qualifications en 1'41"498, devance Lewis Hamilton (Mercedes) de 0"179 et Valtteri Bottas (Mercedes) de 0"339. Les deux Red Bull de Daniel Ricciardo et Max Verstappen suivent à 0"413 et 0"496. Kimi Räikkönen (Ferrari), qui allait s'emparer du meilleur temps, a commis une erreur dans le dernier virage et doit se contenter de la sixième place (+0"992). Esteban Ocon (Force India) est septième à 1"025. Déception pour Fernando Alonso (McLaren), 13e, tandis que Charles Leclerc (Sauber) prend une bonne 14e place. Romain Grosjean (Haas) n'a pas pu boucler de tour et s'élancera donc de la 20e et dernière place. Pierre Gasly (Toro Rosso), également éliminé en Q1, n'a pris que la 17e place.