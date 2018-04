GP Azerbaïdjan: Ricciardo en forme

Daniel Ricciardo (Red Bull) a remporté la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan, vendredi. L'Australien s’était justement imposé dans les rues de Baku l’an dernier.

Son coéquipier Max Verstappen prend la 3e place, alors que Kimi Räikkönen (Ferrari) a réalisé le 2e meilleur temps. Suivent les Mercedes Valtteri Bottas et Lewis Hamilton.

Red Bull looking strong in Baku



Your full classification after FP2 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/L64W0vlASB