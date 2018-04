GP Azerbaïdjan: Coup double pour Hamilton

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix d'Azerbaïdjan dimanche devant Kimi Räikkönen (Ferrari), Sergio Perez (Force India), Sebastian Vettel (Ferrari), Carlos Sainz (Renault) et Charles Leclerc (Sauber) qui prend une incroyable sixième place. Valtteri Bottas (Mercedes), en tête après une ultime voiture de sécurité à trois tours de la fin, a crevé et offert ainsi la victoire à son coéquipier. Vettel a longtemps été en tête, mais Bottas lui avait repris la première place sur cette dernière "safety car", provoquée par l'accident entre les deux Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo (qui ont abandonné). Et Vettel, en tentant de dépasser Bottas à la relance, est sorti tout droit et a perdu des places... Esteban Ocon (Force India) a abandonné dès le premier tour, Romain Grosjean (Haas) vers la fin (sous la dernière voiture de sécurité). Pierre Gasly est 12e. Au classement du championnat, Lewis Hamilton en profite pour prendre les commandes avec quatre points d'avance sur Vettel (70 contre 66). Räikkönen est troisième à 22 points.