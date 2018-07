GP Autriche-Grosjean: "J’en ai tellement pris dans la tronche…"

Cinquième sur la grille de départ ce dimanche, Romain Grosjean a su porter sa Haas au quatrième rang à l’issue du Grand Prix d’Autriche. Pour une première dans les points cette saison. Forcément un soulagement pour le pilote franco-suisse.

"Ce résultat fait du bien, pour la 50e course de l’équipe. On a essayé de se battre au début avec les gros bras, mais j’ai tout de suite compris que ce serait compliqué. On a eu une stratégie assez osée, en s’arrêtant aux stands pendant la voiture de sécurité virtuelle, et en chaussant des pneus tendres sur 55 tours. La gomme n’était pas belle à voir sur la fin, mais on a bien terminé, en profitant de l’abandon des Mercedes", dixit l’intéressé, à chaud, sur l’antenne de Canal+.

Et de conclure, manifestement touché par les critiques formulées à son encontre dernièrement: "A titre personnel, j’en ai tellement pris dans la tronche que j’en garde un peu pour moi, mais pour l’équipe, c’est juste extraordinaire de faire 4e et 5e à l’arrivée !"