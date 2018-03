GP Australie : Vettel premier vainqueur devant Hamilton

Pour ce premier Grand Prix de la saison, Sebastian Vettel s’est imposé sur le circuit de l’Albert Park à Melbourne. Le pilote allemand a remporté ce GP d’Australie devant le pilote Mercedes Lewis Hamilton et son coéquipier chez Ferrari Kimi Räikkönen.

Après avoir profité de l’arrêt du Britannique au 19e tour pour passer en tête, Sebastian Vettel a réussi à garder sa position après son premier arrêt sept tours plus tard, alors que la virtual safety car était en train d’intervenir pour la monoplace de Romain Grosjean, qui mettait du temps à être évacuée. Le pilote de 30 ans n’a plus jamais lâché la première place malgré la pression constante de son adversaire, qui a rendu les armes à six tours de la fin.

Auteur de belles prestations lors des essais libres vendredi, Romain Grosjean a donc connu un premier GP compliqué. Le pilote français a dû abandonner lors du 25e tour pour une roue mal serrée. Une journée à oublier pour Haas puisque Kevin Magnussen a lui aussi jeté l'éponge un peu plus tôt pour le même souci. Concernant Charles Leclerc, le pilote Sauber a terminé à la 13e place pour sa première course. Esteban Ocon (Force India) a fini juste devant lui.