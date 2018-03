GP Australie: Sirotkin victime d'un... emballage de sandwich !

Le premier Grand Prix de Sergey Sirotkin a tourné court. Et pour cause, le Russe a subi une panne de freins sur sa Williams. Cela peut arriver en F1 pouvait-on imaginer de prime abord. Mais il s'avère que si les freins ont lâché, c'est pour une raison bien inattendue. "Vous ne croirez pas ce qui est arrivé", a déclaré le Russe sur le site de la F1. "Il y avait un emballage en plastique d'un sandwich qui s'est coincé dans les freins arrière. Cela a causé une surchauffe qui a fini par détruire complètement les freins. (...) Heureusement, il n'y avait pas de mur", a-t-il ajouté.

Power unit failures, loose wheels, and... sandwich bags?



There were five retirements on Sunday - Sirotkin's was certainly the oddest! ⬇️#AusGP #F1https://t.co/snk1Lli2mu