GP Australie-McLaren: Alonso particulièrement optimiste

Le clan McLaren Renault semble très satisfait par le potentiel montré par la MCL33 et surtout par les perspectives que cela induit. "On est toujours curieux de savoir où on en est. On arrivait avec quelques doutes à l’idée de voir si on pouvait rivaliser avec les mêmes conditions. On sait ce qui va arriver à Bahreïn, en Chine et en Espagne. On va pouvoir commencer à regarder les 3 de devant plus que le groupe du milieu de tableau et c’est positif", a expliqué Fernando Alonso qui va profiter des déboires de Bottas pour gagner une place et s'élancer de la 10e place sur la grille.

Eric Boullier, le responsable de l'équipe McLaren, croit fort en la capacité de son pilote à prendre un excellent départ pour grappiller des places avant de profiter d'un très bon rythme en course. Des bonnes intentions à confirmer en course...