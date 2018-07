GP Allemagne: Pas de Q2 pour Hamilton, Ocon et Gasly !

Il y a eu de la casse lors de la Q1 des qualifications du Grand Prix d'Allemagne. Les Français Esteban Ocon (Force India) et Pierre Gasly (Toro Rosso), auteurs des 16e et 17e temps, restent à quai, mais la principale victime est Lewis Hamilton (Mercedes).

Le Britannique a signé le 6e chrono mais il a endommagé sa monoplace dans le dernier tour, en tirant trop large dans un virage à gauche, et il a été obligé de s'immobiliser (problèmes hydrauliques) au milieu du circuit. Un coup dur pour le champion du monde en titre qui a tenté de pousser sa voiture jusqu'aux stands avant de rapidement se résigner.

Hamilton's trying to push the car back to the pits



It's looking like he won't make Q2!#GermanGP #F1 pic.twitter.com/BMOm7Kb4gp