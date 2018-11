GP Abu Dhabi-Libres 3: Hamilton devance Räikkönen

Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la 3e séance des essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi en 1'37"176. Le pilote Mercedes, d'ores et déjà assuré du titre de champion du monde, devance les deux Ferrari de Kimi Räikkönen (1'37"464) et Sebastian Vettel (1'37"587) ainsi que la Red Bull de Verstappen (1'37"747), la Mercedes de Bottas (1'37"933).

Romain Grosjean (Haas) est 7e et meilleur des autres, Ocon (Force India) qui a peu roulé en raison d'un problème moteur est tout de même 10e devant son coéquipier, Leclerc (Sauber) est 13e et Gasly (Toro Rosso) 15e.

FP3 CLASSIFICATION: Ahead of qualifying, Hamilton is in pole position #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/D1QT67d84y