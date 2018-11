GP Abu Dhabi-Libres 2: Bottas double les Red Bull

Devancé par les Red Bull durant les Libres 1, Valtteri Bottas a su signer vendredi le meilleure chrono de la 2e séance des essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi, dernier week-end de la saison de Formule 1. C'est même le meilleur chrono de la journée qui est à mettre du Finlandais, crédité d'un 1'37''236 au volant de sa Mercedes, devant le Néerlandais Max Verstappen (+0"44) et l'Australien Daniel Ricciardo (+0"148). Sans pression après la conquête acquise d'un 5e titre de champion du monde, Lewis Hamilton suit en embuscade devant les Ferrari du Finlandais Kimi Räikkönen et de l'Allemand Sebastian Vettel. Et c'est le Français Romain Grosjean (7e, +0"824) qui suit en tant que premier pilote derrière les écuries de pointe.