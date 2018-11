GP Abu Dhabi: Hamilton finit en beauté, Grosjean 9e

Le dernier Grand Prix de la saison 2018 de Formule 1 a vu Lewis Hamilton s'imposer, dimanche, sur la piste d'Abu Dhabi. Le Britannique, déjà sacré champion du monde avant cet ultime rendez-vous, a devancé Sebastian Vettel et Max Verstappen sur la ligne d'arrivée. Fernando Alonso, qui disputait la dernière course de sa carrière, n'a pu entrer dans les points et termine 11e derrière Kevin Magnussen. Le Français Romain Grosjean a lui pris la 9e place, Esteban Ocon et Pierre Ghasly abandonnant eux en fin de course.