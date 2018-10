Formule E: Mercedes avance masqué

Le championnat de Formule ne compte pas encore officiellement une écurie Mercedes. Pas encore tout du moins puisque ce sera le cas la saison prochaine. En attendant, le constructeur allemand ne partira pas de zéro puisqu'il prendra la suite de l'équipe HWA Racelab qui a recruté Stoffel Vandoorne et Gary Paffett. Uli Fritz, responsable de HWA cette saison était d'ailleurs le responsable de Mercedes en DTM par le passé. "Aujourd'hui, on découvre mais notre objectif est d'avoir des succès lors de la 6e saison (soit la saison prochaine)", a déclaré Fritz.

