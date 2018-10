Formule E: Mahindra annonce Werhlein et D'Ambrosio

L'écurie Mahindra a dévoilé ce mardi, en marge des tests disputés à Valence, le nom de ses deux pilotes pour la saison à venir en Formule E. Pascal Wehrlein, ancien pilote de F1 et champion de DTM 2015, et Jérôme D'Ambrosio, double vainqueur en Formule E, feront ainsi équipe tandis que Nick Heidfeld sera pilote de développement et pilote de réserve.

What do you think to our all-new driver line-up and #M5Electro design for the @FIAFormulaE Season 5? All you need to know https://t.co/OWV9h9diB4 pic.twitter.com/8Ph3tyKa0t