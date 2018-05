Force India-Ocon: "C'était top !"

Esteban Ocon a réalisé une très belle performance ce dimanche dans les rues de la Principauté. Le Français, qualifié en 6e position, a terminé la course à la 6e place et a ainsi pu marquer de gros points.

"C'était top. On avait une super voiture. A un moment, je faisais les meilleurs temps en course. C'est vraiment génial aujourd'hui. On a eu un petit problème de frein sous le safety-car, ça a un peu surchauffé. J'aurais peut-être pu attaquer les voitures de devant mais c'est un super résultat au global. C'était long. Je suis cramé. Il faut rester concentré tout le long. Si on arrive à la garder la vitesse qu'on avait aujourd'hui, ça va être une superbe saison", a-t-il plaidé sur Canal+.