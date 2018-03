Force India au bord du précipice ?

L’écurie Force India serait au bord de la banqueroute selon l’aveu même de son vice-président. "Notre survie dépendra des quatre prochaines semaines. Je vais devoir trouver des fonds importants en un laps de temps court", a expliqué Bob Fernley ce mercredi dans un entretien accordé au magazine allemand Auto Bild.

Le team du businessman indien Vijay Mallya comptait sur une avance sur les droits commerciaux comme il était de coutume jusqu’alors – une pratique qui cette année s’est heurtée au veto de l’écurie Williams.

Ces difficultés financières viennent lester un peu plus un team déjà à la peine sportivement parlant. Les monoplaces d’Esteban Ocon et Sergio Perez, qui représentaient en 2017 la quatrième force du plateau, apparaissant bien moins compétitives cette saison à la lumière des essais hivernaux et des enseignement du Grand Prix inaugural d’Australie.