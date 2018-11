Ferrari - Leclerc : "Cela fait longtemps que j’attends ça"

Meilleur chrono des deux journées d’essais pour Pirelli, à Abu Dhabi, en 1’36"450, Charles Leclerc, qui découvrait à cette occasion sa nouvelle équipe, Ferrari, a vraiment apprécié ce premier roulage.

"C’était une journée forte en émotion pour moi, parce que cela fait longtemps que j’attends ça et je ne pensais pas que cela arriverait. Mais aujourd’hui, c’était la réalité et j’en suis très heureux. Je suis également satisfait du travail effectué", a-t-il plaidé pour F1.com.

Test Abu Dhabi - “Happy with the work we did”. @Charles_Leclerc #F1Testing https://t.co/gRxiwecTb3